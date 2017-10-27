Армянские каратисты борются за путевки на юношеские летние олимпийские игры
В испанском городе Тенерифе проходит 10-й чемпионат мира среди молодежи и юношей в возрасте до 21 года.
Как передает «Арменпресс», сборная Армении уже прибыла в Испанию, под руководством главного тренера Вагана Микаэляна.Армянские каратисты будут бороться за путевки на юношеские летние олимпийские игры 2018 года, которые пройдут в Буэнос-Айресе.
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