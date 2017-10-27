Армянские каратисты борются за путевки на юношеские летние олимпийские игры

В испанском городе Тенерифе проходит 10-й чемпионат мира среди молодежи и юношей в возрасте до 21 года.

Как передает «Арменпресс», сборная Армении уже прибыла в Испанию, под руководством главного тренера Вагана Микаэляна.

Армянские каратисты будут бороться за путевки на юношеские летние олимпийские игры 2018 года, которые пройдут в Буэнос-Айресе.