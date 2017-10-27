Китай лидирует в области электронных платежей -- исследование PayPal

В исследовании о цифровых платежах в Китае, опубликованном сегодня американской крупнейшей в мире электронной платежной системой PayPal, говорится, что развитие цифровых платежей оказало серьезное влияние на потребителей и на финансовое положение дел предпринимателей Азиатско-Тихоокеанского региона, и Китай лидирует в области цифровых платежей, передает Арменпресс.

Цифровая экономика уже стала одним из важных двигателей экономического роста Китая и сделала Китай ведущей страной в Азии и даже во всем мире по формированию "безналичного общества". В документе PayPal говорится, что 86 проц опрошенных китайских потребителей заявили, что уже начали пользоваться цифровыми платежными системами, и соотношение уже в значительной степени превышает средний уровень по Азии -- 58 проц. Среди опрошенных китайцев 48 проц отметили, что электронные деньги и электронные кошельки уже стали самой часто используемой формой оплаты в повседневной жизни.

В исследовании говорится, что Китай уже стал пионером развития электронных платежей в Азиатско-Тихоокеанском регионе. С одной стороны, объем электронных платежных операций на китайском рынке непрерывно и стремительно растет -- в 2016 году объем мобильных платежей в Китае достиг 5,5 трлн долларов, намного опередив другие страны региона. С другой стороны, правительство Китая и надзорные органы регулярно вводят необходимые правовые нормы, осуществляют финансовый контроль и управление, содействуют экологичному и здоровому отраслевому развитию.