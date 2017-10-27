Глава ЕП пригрозил депутатам "самым суровым наказанием" за домогательства
Председатель Европарламента (ЕП) Антонио Таяни пригрозил депутатам ассамблеи "самым суровым наказанием" за сексуальные домогательства, призвав офисных работников ЕП незамедлительного информировать администрацию парламента о случаях "неподобающего поведения" со стороны народных избранников, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.
"Я применю самое суровое наказание в отношении депутатов, виновных в домогательстве", — говорится в письме Таяни депутатам и их помощникам, с которым ознакомился корреспондент РИА Новости.
ЕП в четверг на пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге принял резолюцию, в которой потребовал от председателя и администрации ассамблеи срочно расследовать "случаи сексуального насилия, выявленные СМИ".
Выступая в среду на дебатах Европарламента по этой теме, депутат от Великобритании Марго Паркер сообщила о 15 европарламентариях, подозреваемых в сексуальных домогательствах, потребовав у администрации ассамблеи обнародовать их имена.