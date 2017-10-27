Председатель Европарламента (ЕП) Антонио Таяни пригрозил депутатам ассамблеи "самым суровым наказанием" за сексуальные домогательства, призвав офисных работников ЕП незамедлительного информировать администрацию парламента о случаях "неподобающего поведения" со стороны народных избранников, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

"Я применю самое суровое наказание в отношении депутатов, виновных в домогательстве", — говорится в письме Таяни депутатам и их помощникам, с которым ознакомился корреспондент РИА Новости.

ЕП в четверг на пленарной сессии ассамблеи в Страсбурге принял резолюцию, в которой потребовал от председателя и администрации ассамблеи срочно расследовать "случаи сексуального насилия, выявленные СМИ".

Выступая в среду на дебатах Европарламента по этой теме, депутат от Великобритании Марго Паркер сообщила о 15 европарламентариях, подозреваемых в сексуальных домогательствах, потребовав у администрации ассамблеи обнародовать их имена.