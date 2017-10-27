Время в Ереване: 11:07:36,   27 Октябрь

Делегация во главе с председателем НС Армении Ара Баблояном отбывает в Душанбе


С 29 октября по 1 ноября делегация во главе с Председателем НС РА будет находиться с официальным визитом в Республике Таджикистан.  Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью  НС Армении.

В составе делегации – депутаты НС В.Багдасарян, С.Микаелян и Р.Манукян.

В рамках визита возглавляемая спикером НС делегация встретится с президентом Республики Таджикистан Э.Рахмоном, председателями обеих палат парламента и министром иностранных дел.

Последние новости

Все новости    

  Завтра



Об агентстве

Адрес: Армения, г. Ереван, 0002, ул. Саряна 22, Арменпресс
Тел.: +374 10 539818
Эл. почта: [email protected]
Яндекс.Метрика
Страница конфигурации