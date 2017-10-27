Делегация во главе с председателем НС Армении Ара Баблояном отбывает в Душанбе

С 29 октября по 1 ноября делегация во главе с Председателем НС РА будет находиться с официальным визитом в Республике Таджикистан. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью НС Армении.

В составе делегации – депутаты НС В.Багдасарян, С.Микаелян и Р.Манукян.

В рамках визита возглавляемая спикером НС делегация встретится с президентом Республики Таджикистан Э.Рахмоном, председателями обеих палат парламента и министром иностранных дел.