Премьер Испании назвал действия властей Каталонии крупнейшей насмешкой над демократией

Председатель правительства Испании Мариано Рахой назвал действия каталонских властей самой большой насмешкой над демократией. Об этом он заявил в пятницу в Сенате (верхняя палата парламента), где проходят дебаты по одобрению 155-й статьи конституции, которая позволяет ограничить самоуправление Каталонии, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

По словам премьера, данная мера "применяется впервые с 1978 года [год принятия конституции Испании - прим. ТАСС], поскольку ситуация является экстраординарной". Рахой считает, что власти Каталонии "попытались проигнорировать законы, аннулировать и нарушить их". Говоря о таких действиях региональных властей, как, например, одобрение закона о референдуме, Рахой выразил мнение, что речь идет о "самой большой насмешке над демократией".

"Все это был процесс антидемократических решений, противоречащих закону", - добавил глава кабинета министров. По его мнению, "нет альтернативы" 155-й статье, поэтому был "запущен этот легальный, демократический и одобренный испанцами механизм". Рахой добавил, что власти Каталонии "растоптали закон и правовое государство".

Предложенные Мадридом меры предполагают отстранение от должностей главы Каталонии Карлеса Пучдемона, его заместителя Ориола Жункераса и руководителей департаментов регионального правительства. Цель 155-й статьи - проведение новых региональных выборов в течение шести месяцев, чтобы восстановить соблюдение законности.

В течение дня Сенат должен будет провести голосование по одобрению предложений правительства.