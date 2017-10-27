Китай - мировой лидер по протяженности высокоскоростных железных дорог

Шанхай, 26 октября /Синьхуа/ -- Китайская железнодорожная корпорация совместно с Международным союзом железных дорог /UIC/ проведет форум, на который будут приглашены страны вдоль "Пояса и пути". Участникам предстоит обсудить темы налаживания сотрудничества и обеспечения инфраструктурной взаимосвязанности в железнодорожной области, передает Арменпресс.

Об этом корр. Синьхуа стало известно на открывшейся в четверг 14-й Китайской международной выставке современных железнодорожных технологий и оборудования. Мероприятие собрало свыше 240 предприятий и организаций из 12 стран и регионов мира, давая возможность показать последние достижения в сфере железнодорожного транспорта, особенно китайской отрасли.

Как сообщается, по состоянию на конец 2016 года протяженность действующих железных дорог в Китае составляла 124 тыс. км -- это второй показатель в мире. Эксплуатационная длина магистралей высокоскоростного сообщения составила 22 тыс. км /60 проц. общемирового показателя/, что позволило Китаю стать мировым лидером.

Знаковым событием для китайской железнодорожной отрасли, в частности, стал недавний запуск в коммерческую эксплуатацию поезда "Фусин", который курсирует по маршруту Пекин - Шанхай со скоростью до 350 км в час. В целом по общему уровню железнодорожных технологий Китай фигурирует в числе передовых стран, а по некоторым технологиям стал лидером, сообщили участники выставки.

Также они не преминули сказать об "умном" железнодорожном транспорте в качестве направления, в котором китайские специалисты, как и их зарубежные коллеги, намерены проводить активные поиски, продолжая освоение новых технологий.