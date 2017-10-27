«Навстречу Евровидению»: начат прием заявок

Армению на международном песенном конкурсе «Евровидение-2018» представит тот артист, который станет победителем проекта «Навстречу Евровидению».

Как сообщили «Арменпресс» в пресс-службе Общественного телевидения Армении, объявляется прием заявок на участие в новом телесезоне проекта «Навстречу Евровидению».В этом сезоне певцы смогут представить свои песни и в случае победы спеть это произведение на «Евровидение-2018». Песня должна быть написана специально для проекта или же ранее никогда не исполняться.Заявки на участие принимаются до 15-го декабря."Заявку необходимо заполнить до 15-го декабря на сайте www.eurovision.am . За пояснениями можно обращаться по телефону 091 65 00 15 или писать по электронному адресу [email protected] ", - отмечается в сообщении.Детали представлены также на сайтах 1tv.am и www.eurovision.am Армения принимает участие в конкурсе "Евровидение", начиная с 2006 года. Лучшие результаты – четвертое место - показали певица Сирушо в 2008 году и Арам MP3 (Арам Саркисян) в 2014 году.В 2017 году Армения, которую представляла певица Арцвик, по итогам прошедшего в столице Украины финала "Евровидения" заняла 18-е место.