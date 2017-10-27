Kомпания Ucom начала официальную продажу смартфонов iPhone 8 и iPhone 8 Plus с официальной гарантией от компании Apple

В соответствии с утвержденным графиком компании Apple сегодня, 27 октября, компания Ucom, в качестве официального партнера Apple на протяжении нескольких лет, запустила в продажу смартфоны iPhone 8 и iPhone 8 Plus на территории республики Армения. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью компании Ucom.

«Партия новейших смартфонов, рассчитанных для продажи в нашей стране, и в этом году тоже готова к полной эксплуатации в единственной сертифицированной со стороны Apple сети 4G+ компании Ucom. В центрах облсуживания Ucom смартфон представлен в оттенках “космического серого”, серебряного и золотистого цветов. Как обычно, его можно приобрести, выбрав одно из нескольких ценовых решений», – отметил генеральный директор компании Ucom Айк Есаян.

К примеру, смартфон с памятью в 64 ГБ доступен по розничной цене в 469 000 драмов. Ту же модель в Ucom-е можно приобрести с условием рассрочки на 24 месяца, предоплаты в 0%, 0% годовой процентной ставки и 0% комиссии, подписавшись на постоплатный тарифный план Универсальный Плюс 5500 и выше. В этом случае помимо отличного телефона абоненты будут ежемесячно получать 750 минут для звонков во все местные сети, в Арцах, любую сеть России, в США и Канаду, а также 5 ГБ мобильного интернета.

Добавим, что с 27 октября в главном центре обслуживания компании Ucom, находящемся на Северном проспекте, началась продажа оригинальных аксессуаров компании Apple с официальной гарантией на 1 год. Таким образом, официальная годовая гарантия доступна не только для приобретенных смартфонов, но и для оригинальных аудиоконвертеров, зарядных устройств, наушников EarPods, беспроводных наушников AirPods, а также наушников Beats Solo3, Beats EP On-Ear, Beats Studio, BeatsX, Powerbeats 3, Beats Pill+.

Любители iPhone-а по достоинству оценят возможность беспроводной зарядки, динамики с увеличенной на 25% мощностью, работу бионического процессора A11, который на 70% быстрее, чем процессор A10 Fusion в прежней модели iPhone-а.