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СМИ: на поле в Италии появился портрет Ким Чен Ына


Огромный портрет лидера КНДР Ким Чен Ына с подписью Danger появился на пшеничном поле под Вероной на севере Италии. Как передает Арменпресс, об этом сообщает в пятницу местное издание L'Arena.

По его данным, автором инсталляции стал итальянский художник Дарио Гамбарин, прославившийся тем, что с помощью трактора и плуга изображает на своем участке мировых лидеров. В разное время героями его работ становились президент РФ Владимир Путин, президенты США Дональд Трамп и Барак Обама, папа римский Франциск, Фидель Кастро, Нельсон Мандела. В этот раз, по словам Гамбарина, его работа стала своего рода призывом к миру.



 



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