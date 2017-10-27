Вазген Саргсян гордился бы прогрессом Армении: министр обороны Армении Виген Саргсян

Министр обороны Армении Виген Саргсян уверен, что спарапет Вазген Саргсян гордился бы прогрессом Армении за прошедшие годы. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал в беседе с журналистами в пантеоне «Ераблур».

«Я затрудняюсь сказать, что бы изменилось, если бы спарапет Вазген Саргсян был бы жив сегодня, однако уверен, что он гордился бы прогрессом Армении за прошедшие годы, тем, что живет в Армении, гордился бы нашей армией, нашими вооруженными силами, а мы были бы намного крепче, имея подобный идеал национального деятеля и его участие в становлении нашей страны. Однако,к сожалению, история не имеет сослагательного наклонения»,- сказал министр обороны Армении Виген Саргсян

Он добавил, что политический терроризм является ударом по любому государству, и, к сожалению, этого не удалось избежать и нашей молодой стране. Подобные испытания выпадали в годы становления и таким странам как США, Индия, Египет, Норвегия.

На вопрос, кому был выгоден теракт 27-го октября, учитывая различные версии, министр обороны Армении Виген Саргсян ответил: «Я никогда не комментирую версии. Если вы изучите мое общение с общественностью, то увидите, что я не любитель комментировать версии. Я думаю, что любое преступление должны раскрывать следственные органы, соответствующие инстанции. Теракт 27-го октября, в свое время, проходил этот этап, и я не имею повода не доверять оценке наших судебных органов».

В 18-ую годовщину теракта 27 октября в Национальном Собрании Армении официальные лица, участники карабахской войны посетили военный пантеон «Ераблур», чтобы отдать дань памяти убитому премьер-министру Вазгену Саргсяну.

Военный пантеон посетили министр обороны Виген Саргсян, председатель Союза добровольцев «Еркрапа», депутат от правящей Республиканской партии Армении Манвел Григорян и другие.