В Великобритании впервые испытали сверхзвуковой автомобиль Bloodhound SSC

Первые испытания сверхзвукового автомобиля Bloodhound Supersonic Car (Bloodhound SSC) прошли в четверг в присутствии более чем 3 тыс. зрителей на аэродроме городка Ньюквей на полуострове Корнуолл. Как информировала в эфире телерадиовещательная корпорация Би-би-си, похожий на ракету сине-оранжевый болид длиной 13 метров во время состоявшихся двух пробных заездов, как и ожидалось, разогнался до 200 миль в час (322 км/ч), сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Этой скорости Bloodhound SSC достиг за девять секунд с момента старта при движении по менее чем трехкилометровой взлетно-посадочной полосе. Ее длина просто не позволяет достичь более быстрого движения болида.