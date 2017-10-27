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В Армении при сдаче проверки снайперы ЮВО провели «дуэли» с НВФ


Военнослужащие снайперского подразделения российской военной базы Южного военного округа (ЮВО), дислоцированной в Армении, в рамках сдачи итоговой проверки за летний период обучения 2017 года провели «дуэли» в горах, передает Арменпресс.

Итоговые учебно-боевые состязания военнослужащих снайперов проводились на высоте более 2  тыс. метров над уровнем моря в сложных климатических условиях не знакомой местности на полигоне «Алагяз».

При подготовке к сдаче итоговой проверки снайперы соединения  сдали теоретические зачеты по знанию основ безопасности и правильной подборке экипировки  для ведения всех видов общевойскового боя в не стандартных условиях. На практике выполняли нормативы по тактико-специальной и огневой подготовке. Военнослужащие с использованием оптических приборов наблюдали за наиболее важными целями условного противника длительное время на дальности по фронту до 1500 метров. 

В ходе «дуэлей» снайперы, поделенные на две группы, выполнили нормативы по огневому поражению, подавлению и уничтожению диверсионных групп незаконных вооруженных формирований (НВФ) условного противника из снайперских винтовок (СВД) и взаимодействия друг с другом с использованием современных радиостанций «Азарт» и комплексов контроля, разведки, управления и связи «Стрелец».

Также снайперы выполнили задачи по маскировке в условиях высокогорного скалистого ландшафта и ведению точного прицельного огня по наиболее важным обнаруженным целям со сменой позиций и скрытному передвижению на огневые участки.

Всего к контрольной итоговой проверке привлечено более 100 снайперов российского соединения в Закавказье.



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