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Преступление 27-го октября отбросило Армению назад: зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов


Преступление 27-го октября явственно отбросило назад развитие Армении. Как передает «Арменпресс», об этом в беседе с журналистами сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

 «Как Спарапет, Карен Серобович, так и остальные наши коллеги, были той политической и интеллектуальной элитой, в которой очень нуждается наш народ. Если бы не это преступление, мы бы могли иметь значительно больше достижений»,- сказал зампредседателя НС Армении Эдуард Шармазанов.

Он также напомнил, что, будучи в то время премьер-министром, Вазген Саргсян одновременно возглавлял РПА, подчеркнув, что в то время они утратили не только премьер-министра и спарапета, но и лидера своей партии.

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