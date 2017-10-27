К 2030 году Китай планирует стать основным в мире инновационным центром искусственного интеллекта

На прошлой неделе китайская корпорация «Байду» (Baidu) совместно с партнером подписала соглашение о стратегическом сотрудничестве, согласно которому к 2018 году планируется маломасштабное производство и пробная эксплуатация коммерческих беспилотных микроциркуляционных транспортных средств. Компания начала проектирование, изучение стандартов серийного производства и моделей эксплуатации автобусов без водителя, передает Арменпресс.

Вход «Байду» в индустрию «беспилотного вождения» отразил стремление китайского предприятия в развитии искусственного интеллекта. Разрабатываемый «Байду» и «Цзиньлун» автобус в определенных ситуациях может осуществлять полностью беспилотное вождение. Он главным образом предназначен для преодоления последнего километра. Беспилотная платформа компании «Байду» Apollo также разрабатывает интерактивную систему с участием человека и машины, структуры, необходимой для специальных ситуаций, систему автоматического управления микроциркуляционными транспортными средствами.

Генеральный секретарь ЦК КПК Си Цзиньпин, выступая с докладом на 19-м съезде КПК, отметил, что необходимо «ускорять развитие передового производства, продвигать глубокую интеграцию развитие интернета, технологии обработки больших данных, искусственного интеллекта и реального сектора экономики». Многие заметили, что китайское правительство уже внесло развитие искусственного интеллекта в государственную стратегию. Планируется, что к 2030 году Китай доведет теорию, технологии и применение искусственного интеллекта до передового мирового уровня, станет основным в мире инновационным центром искусственного интеллекта. В настоящее время Китай занимает второе место по публикации международных научно-технических документов и по числу патентов на изобретение в этой сфере.

Согласно докладу международного консалтингового агентства PWC, с настоящего времени до 2030 года искусственный интеллект будет способствовать росту мирового ВВП на 14%. Недавно банк Goldman Sachs опубликовал доклад «Подъем КНР в сфере искусственного интеллекта», в котором говорится, что Китай обладает специалистами, данными и инфраструктурой, необходимыми для развития искусственного интеллекта -- так как во-первых, КНР является второй экономикой мира, во-вторых, правительство страны опубликовало множество вспомогательных политических установок в этой сфере, например, план действий «Интернет+». Китай также располагает такими большими интернет-компаниями, как Baidu, Alibaba и Tencent.