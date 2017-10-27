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Бако Саакян принял делегацию Лорийского региона


27 октября Президент Республики Арцах Бако Саакян принял делегацию Лорийского региона Республики Армения во главе с губернатором Артуром Налбандяном. Об этом «Арменпресс»  сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Арцаха.

На встрече были обсуждены вопросы, касающиеся сотрудничества между Лорийским регионом и районами Арцаха.
Глава государства с удовлетворением отметил наличие тесных связей между Лорийским регионом и Мартакертским районом, добавив, что укрепление и расширение сотрудничества между административными единицами двух армянских государств позволяет эффективно реализовывать многочисленные программы.

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