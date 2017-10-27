НС Армении принял в первом чтении закон «О воинской службе и статусе военнослужащего»

НС Армении 27-го октября в ходе очередного заседания принял в первом чтении закон «О воинской службе и статусе военнослужащего», который стал одним из самых обсуждаемых законов как среди самих парламентариев, так и среди населения.



Как передает «Арменпресс», против принятия закона выступила 9 депутатов парламентской фракции армянского оппозиционного блока «Елк», остальные 89 депутатов проголосовали «за».

Одна из целей закона о воинской обязанности и статусе военнослужащего – обеспечение правовой базы для программ «Честь имею» и «Это я».Как ранее заявил министр обороны Армении Виген Саркисян, согласно закону "О воинской службе и статусе военнослужащего" правом отсрочки от армии могут воспользоваться только те получающие высшее образование граждане, которые в дальнейшем готовы служить в качестве офицера. Студенты будут получать зарплату офицера и возмещение платы за обучение, как за бакалавриат, так и за дальнейшее обучение в магистратуре.Согласно новому законопроекту срок обязательной службы в армии остается неизменным – 24 месяца, а срок службы в вооруженных силах Армении по контракту будет увеличен до 3 лет.Также предусматриваются изменения, касающиеся пункта о предоставлении специальных условий при службе в армии, в частности граждане, лишившиеся родителей, или граждане, у которых родители инвалиды получат два дополнительных отпуска и будут проводить боевое дежурство только по собственному желанию.