На Эйфелевой башне появилась площадка для гольфа

У посетителей главного символа Парижа - Эйфелевой башни - появилась возможность сыграть в гольф. Мини-поле, как сообщает телеканал BFM, расположено на высоте 57 метров, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

Оригинальный проект был осуществлен совместно с Французской федерацией гольфа в преддверии главного события в этом виде спорта - сражения между командами Европы и США за Кубок Райдера. Состязания пройдут с 25 по 30 сентября будущего года в парижском комплексе Le Golf National. Эта крупнейшая арена, где проходят самые престижные международные соревнования, расположена в предместьях Парижа.

Поиграть в гольф на "высотке" можно до 5 ноября.