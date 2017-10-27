Гроссмейстер Арман Микаэлян одержал победу в 6-м туре на турнире памяти Чигорина в Санкт-Петербурге
Гроссмейстер Арман Микаэлян продолжает удачно выступать на турнире памяти Чигорина в Санкт-Петербурге. Как передает «Арменпресс», состоялся 6-тур, в котором Арман Микаэлян одержал очередную победу.
Саргис Мкртчян, сыграл вничью, Айк Ерицян, Артур Давтян - одержали победу. Ованес Акопян и Владимир Погосян потерпели поражение.Гроссмейстер Арман Микаэлян набрал 5,5 очка и находится в группе лидеров.
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