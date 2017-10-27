Шеф Пентагона пообещал принудить Пхеньян к полному ядерному разоружению

Министр обороны США Джим Мэттис заявил, что Вашингтон полон решимости заставить КНДР осуществить ядерное разоружение, сообщило агентство Associated Press. Мэттис обвинил Пхеньян в том, что его ракетно-ядерная программа "угрожает другим катастрофой" и подчеркнул, что нынешняя администрация Соединенных Штатов остается верной своим обязательствам принудить КНДР к полному ядерному разоружению, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Шеф Пентагона в рамках визита в Южную Корею посетил демилитаризованную зону, разделяющую два корейских государства. Этим он, по мнению агентства, "продемонстрировал солидарность" с Южной Кореей, а также подчеркнул, что США стоят с Южной Кореей "плечо к плечу" перед лицом угроз со стороны Северной Кореи.