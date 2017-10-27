Депутаты НС Армении почтили память жертв теракта в парламенте 27 октября

Депутаты Национального Собрания Армении сегодня перед началом заседания минутой молчания почтили память жертв теракта в парламенте 27 октября 1999 года. Как передает «Арменпресс», с этим предложением выступил председатель НС Армении Ара Баблоян.

«18 лет назад, 27 октября, в зале заседаний НС жертвой преступления стали Карен Демирчян, Вазген Саргсян, Юрий Бахшян, Рубен Мироян, Арменак Арменакян, Микаел Котанян, Генрих Абрамян и Леонард Петросян», – сказал председатель НС Армении Ара Баблоян.

Как известно, 27 октября 1999 года на последнем заседании трехдневного заседания Национального Собрания во время вопросов и ответов НС – правительство в зал заседаний парламента ворвались пять вооруженных лиц и открыли огонь по депутатам парламента и членам правительства. Погибли председатель НС Карен Демирчян, премьер-министр Вазген Саргсян, заместители председателя НС Юрий Бахшян и Рубен Мироян, депутаты Микаел Котанян, Генрих Абраамян, Арменак Арменакян, министр по оперативным вопросам Леонард Петросян.

Депутаты, стоя, почтили память жертв минутой молчания.