НС Армении принял в первом чтении закон, передающий полномочия по объявлению чрезвычайного положения правительству Армении. Как передает «Арменпресс», «за» - единогласно, проголосовали 96 депутатов.

Изменения в законе продиктованы положениями новой Конституции Армении, в частности полагается полномочия по объявлению чрезвычайного положения передать от президента правительству Армении, а именно, полномочному органу правительства Армении.

Закон также уточняет полномочия прочих ведомств в случае объявления чрезвычайного положения.