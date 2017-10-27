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НС Армении принял в первом чтении закон, передающий полномочия по объявлению чрезвычайного положения правительству Армении


НС Армении принял в первом чтении закон, передающий полномочия по объявлению чрезвычайного положения правительству Армении. Как передает «Арменпресс», «за» - единогласно, проголосовали 96 депутатов.

Изменения в законе продиктованы положениями новой Конституции Армении, в частности полагается полномочия по объявлению чрезвычайного положения передать от президента правительству Армении, а именно, полномочному органу правительства Армении.

Закон также уточняет полномочия прочих ведомств в случае объявления чрезвычайного положения.

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