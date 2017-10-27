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Двое из освобожденных в Стамбуле известных правозащитников покинули Турцию


Двое из освобожденных в Стамбуле известных правозащитников – гражданин Германии  Петер Стейднер и гражданин Швеции Али Гарави - покинули Турцию. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство   Diken.

27-го октября они выехали в Берлин, где их встретили родные.

Ранее сообщалось, что Стамбульский суд принял решение освободить арестованных еще в июле 8 известных правозащитников, которых обвиняли в участии в «террористической организации». 

Среди арестованных правозащитников  - Идил Эсер, Озлем Далкыран, Вели Аджун, Гюнал Куршун, Али Гарави и Петер Стейднер.

Суд постановил освободить их, с условием невыезда за пределы страны. Прокурор требует для правозащитников сроки лишения свободы в 10-15 лет.

Следующее судебное заседание состоится 22-го ноября.

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