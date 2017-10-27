Двое из освобожденных в Стамбуле известных правозащитников покинули Турцию
Двое из освобожденных в Стамбуле известных правозащитников – гражданин Германии Петер Стейднер и гражданин Швеции Али Гарави - покинули Турцию. Как передает «Арменпресс», об этом сообщает агентство Diken.
27-го октября они выехали в Берлин, где их встретили родные.
Ранее сообщалось, что Стамбульский суд принял решение освободить арестованных еще в июле 8 известных правозащитников, которых обвиняли в участии в «террористической организации».
Среди арестованных правозащитников - Идил Эсер, Озлем Далкыран, Вели Аджун, Гюнал Куршун, Али Гарави и Петер Стейднер.
Суд постановил освободить их, с условием невыезда за пределы страны. Прокурор требует для правозащитников сроки лишения свободы в 10-15 лет.Следующее судебное заседание состоится 22-го ноября.