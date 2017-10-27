В США опубликовали около трех тысяч документов об убийстве Кеннеди

Около 3 тысяч документов об убийстве президента Джона Кеннеди в 1963 году впервые опубликованы в США — база данных из 2891 документа доступна на сайте Национальных архивов, сообщает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости.

Это очередная порция документов — предыдущая была опубликована 24 июля и содержала 3,9 тысячи документов. Еще несколько тысяч будут опубликованы до конца апреля 2018 года, сообщил ранее Белый дом.

Президент Дональд Трамп заявил, что общество заслуживает самой полной информации об убийстве. При этом Трамп заявил, что по соображениям национальной безопасности у него нет выбора, кроме как позволить ведомствам отредактировать определенные части текста.

Джон Кеннеди руководил США чуть более двух лет и был смертельно ранен во время поездки в Даллас 22 ноября 1963 года. Согласно официальной версии, его убийцей был одиночка по имени Ли Харви Освальд, стрелявший в президента из снайперской винтовки с большого расстояния. Обстоятельства смерти президента до сих пор вызывают споры.