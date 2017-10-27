Эксперты ООН возложили вину за использование химоружия в Хан-Шейхуне на власти Сирии

Эксперты ООН возлагают вину на сирийские власти за использование зарина 4 апреля 2017 года в Хан-Шейхуне, пишет агентство Associated Press. Руководство СМР (Совместного механизма ООН и Организации по запрещению химического оружия по расследованию химических атак в Сирии) "уверено, что Сирийская Арабская Республика несет ответственность за использование зарина в Хан-Шейхуне", приводит агентство выдержку из основных выводов доклада, с которыми АП удалось ознакомиться, сообщает Арменпресс со ссылкой на INTERFAX.RU.

Associated Press пишет, что "в докладе экспертов (докладе СМР-ИФ) подтверждаются первоначальные выводы США, Франции и Великобритании о том, что сирийский самолет сбросил бомбу с зарином на город Хан-Шейхун".

4 апреля в сирийском городе Хан-Шейхун была осуществлена химическая атака, жертвами которой стали почти 100 человек. Большинство западных стран и оппозиция Сирии возложили ответственность за нее на сирийское правительство. В Дамаске обвинения отвергают.