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Четырехдневка НС Армении. Ожидаются голосования: Прямой эфир


В НС Армении началось очередное заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», в начале заседания состоится голосование по уже обсужденным вопросам.

В частности, состоится голосование по первому чтению закона о воинской службе, обсуждение которого в течение предыдущих 2 дней проходило в довольно напряженной обстановке.

Кроме того, состоится голосование по закону о предоставлении политического убежища, по закону о чрезвычайном положении и пр.

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