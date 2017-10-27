Четырехдневка НС Армении. Ожидаются голосования: Прямой эфир

В НС Армении началось очередное заседание очередной четырехдневки. Как передает «Арменпресс», в начале заседания состоится голосование по уже обсужденным вопросам.

В частности, состоится голосование по первому чтению закона о воинской службе, обсуждение которого в течение предыдущих 2 дней проходило в довольно напряженной обстановке.

Кроме того, состоится голосование по закону о предоставлении политического убежища, по закону о чрезвычайном положении и пр.