Новое соглашение Армения-ЕС, несомненно, будет подписано: Йоханнес Хан

Комиссар по делам политики соседства и расширения Еврокомиссии Йоханнес Хан заявил, что новое соглашение Армения-ЕС, несомненно, будет подписано. Как передает «Арменпресс», об этом он сказал во время общественно-гражданского форума Восточного партнерства, который проходит в Таллинне.

«Новое соглашение Армения-ЕС, несомненно, будет подписано. Думаю, это произойдет в ходе саммита. Это четко, и в этом вопросе других обсуждений быть не может»,- заявил он.

Комиссар по делам политики соседства и расширения Еврокомиссии Йоханнес Хан заявил, что считает положительными сигналы, получаемые в связи с подписанием нового соглашения Армения-ЕС. «Важно то, что это первый случай, когда соглашение заключается со страной-членом ЕАЭС. Это означает, что возможно быть страной-членом ЕАЭС и одновременно заключать с ЕС долгосрочные соглашения. Это показывает, что сосуществование возможно, в данном случае, в пользу народа Армении»,- заявил он.

Саммит Восточного партнерства состоится 24-го ноября в Брюсселе.