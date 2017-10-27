Европейские индексы - 26-10-17
МОСКВА, 27 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов на ведущих европейских фондовых биржах за 26 октября:
Как передает «Арменпресс», Немецкий DAX вырос на 1.39% и составил 13133.28 пункта, французский CAC 40 вырос на 1.50% и составил 5455.40 пункта, британский FTSE вырос на 0.53% и составил 7486.50 пункта, российский MICEX снизился на 0.14% и составил 2046.69 пункта, а RTSI вырос на 0.08% и составил 1118.97 пункта.
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