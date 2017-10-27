Бюджет следующего года – стартовый бюджет развития: Вардан Арамян

Бюджет следующего года – стартовый бюджет развития. Об этом в беседе с «Арменпресс» сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.

«Бюджет каждого года имеет собственные название и девиз. Бюджет 2017-го года назывался стабилизационным. Поскольку 2 года подряд мы сталкивались с внешними шоковыми воздействиями, для противостояния которым мы были вынуждены занимать долги, чтобы избежать экономического спада, в 2017-м году мы подняли флаг, заявив, что ситуацию надо стабилизироваать, поскольку невозможно теми же темпами увеличивать соотношение долг/ВВП. Делается попытка осуществить эту политику, что, кажется, удается. Мы обещали, что надо после этого стабилизировать ситуацию с экономическим ростом, чтобы было возможно достичь 5%-ного экономического роста»,- сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.

По его словам, действия, которые положены в основу бюджета 2018-го года, будут в своей основе направлены на старт этапа развития: «В 2017-м году мы стабилизировали, а в 2018-м – начнем развиваться».

На будущий год планируется достичь 4,5-процентного реального экономического роста, для чего существенно увеличиваются капитальные затраты – более, чем на 70 процентов. Если в 2017-м году капитальные затраты составили по бюджету 98.6 млрд драмов, то в 2018-м году запланировано потратить на это 172.6 млрд драмов.

«Причем, будем сохраняться золотое правило: дефицит будет ниже, чем капитальные затраты (дефицит /ВВП - 2,7%, капитальные затраты /ВВП – 3%), т.е., мы будем брать в долг на капитальные затраты, а не на текущие расходы»,- сказал министр финансов Армении Вардан Арамян.

По его словам, в 2018-м году в бюджете запланированы доходы в размере 1,307.3 млрд драмов (в 2016-м – фактически было 1,135.9 млрд драмов, а в 2017 -утверждено 1,210.0 млрд драмов). Расходы на следующий год запланированы в размере 1,464.2 млрд драмов (в 2016-м – фактически было 1,420.6 млрд драмов, а в 2017 -утверждено 1,360.1 млрд драмов), дефицит на будущий год - 156.9 млрд драмов (в 2016-м – фактически было 284.7 млрд драмов, а в 2017 -утверждено 150.1 млрд драмов).

В 2017-м году был зарегистрирован превышающий ожидаемые показатели экономический рост, обусловленный показателями в промышленности и сфере услуг. В 2018-м году планируется улучшение показателя налоги/ВВП. Налогово-бюджетная политика будет сдерживающей. Закрывается разрыв в ВВП, в условиях чего направление налогово-бюджетной политики будет сдерживающим, что направлено на сохранение стабильности государственного долга. В проекте бюджета на 2018 год лежат следующие основные макроэкономические показатели: экономический рост (реальный рост ВВП) - 4,5 %, уровень потребления (потребление в ВВП) - 91,1%, уровень инвестиций (инвестиции/ВВП) - 18,4%, дефлятор ВВП - 103,5%, 12-месячная инфляция – 4%, экспорт/ВВП - 37,4%, импорт/ВВП - 48,5%, налоговые доходы/ВВП - 21,3%, уточненные налоговые доходы/ВВП - 21,3%, дефицит госбюджета/ВВП -2,7%.

Предварительные обсуждения госбюджета на 2018 год начнутся в комиссиях ВС Армении 30-го октября.