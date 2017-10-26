Президент Серж Саргсян является незаменимым лидером политической команды Армении

Пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов Эдуард Шармазанов затронул вопрос о возможных действиях президента Армении и лидера РПА Сержа Саргсяна после апреля 2018 года. Как сообщает Арменпресс, после заседания Исполнительного органа Республиканской партии Армении (РПА) в беседе с журналистами сказал пресс-секретарь РПА, вице-спикер НС Армении Эдуард Шармазанов напомнил, что Серж Саргсян займет должность президента Армении до апреля 2018 года.

«Напомню также, что у Республиканской партии Армении есть мандат на управление правительством до 2022 года, и г-н президент является незаменимым лидером нашей политической команды», - отметил Шармазанов

Он добавил, что Серж Саргсян будет оставаться лидером Республиканской партии Армении (РПА), а в каком формате будет продолжена его деятельность, выяснится в апреле 2018 года. Но по моему субъективному мнению, которое, я думаю, очень близко к реальности, для страны нужны услуги государственных и национальных деятелей Сержа Саргсяна», - заключил Шармазанов.