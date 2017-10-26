В резиденции президента Израиля состоялась церемония награждения Шарля Азнавура

В резиденции президента Израиля в Иерусалиме состоялась церемония вручения всемирно известному французскому шансонье армянского происхождения Шарлю Азнавуру и его сестре Аиде медалей имени шведского дипломата Рауля Валленберга за «героические действия во время Холокоста». Как сообщает Арменпресс со ссылкой на DailyMail, медали вручил лично президент Израиля Реувен Ривлин. Вместо Аиды Азнавур медаль принял сын шансонье – Николя Азнавур.

Президент Израиля отметил, что является поклонником творчества Азнавура, в частности, подчеркнул, что « La Boheme » является его любимой песней. Ривлин сказал, что семья певца во время Второй мировой войны «скрыл от нацистов много людей, преследуемых нацистами, а Аида была вовлечена в спасательных работах».

Азнавур поблагодарил Фонд Рауля Валленберга за награду и президента Израиля за прием. Известный певец поинтересовался, когда Израиль, наконец, признает Геноцида армян, отметив, что евреи и армяне имеют много общего.

В ответ Ривлин сказал, что это политический вопрос, и когда он был членом Кнессета, и на посту президента ежегодно этот вопрос обсуждается в израильском парламенте, поминается День Геноцида армян, и он в 2015 году в ООН совершенно ясно говорил о Геноциде армян 1915 года.