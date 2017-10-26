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Из 13 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории Армении за минувшие сутки, раскрыто 11


По данным оперативной сводки Полиции Республики Армения, из 13 случаев причинения телесных повреждений, зарегистрированных на территории республики в период между 25 и 26 октября, раскрыто 11.
Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Полиции Республики Армения,

Раскрыто также 14 случаев кражи, 3 случая мошенничества, по 2 случая незаконной вырубки деревьев и присвоения, по 1 случаю похищения человека, хулиганства и служебного подлога или служебной халатности, зарегистрировано 4 случая обнаружения наркотиков и 1 случай изъятия оружия или боеприпасов.
Из ранее совершенных преступлений раскрыто 2 случая кражи, по 1 случаю мошенничества и умышленного уничтожения имущества.
За минувшие сутки в республике было зарегистрировано 20 ДТП: 2 человека погибли, 30 человек получили телесные повреждения разных степеней тяжести.



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