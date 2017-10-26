Палата представителей конгресса США одобрила проект бюджета на 2018 год

Палата представителей конгресса США утвердила проект бюджета на 2018 год. Как передает Арменпресс со ссылкой на «gazeta.ru», об этом сообщает Reuters.

Как сообщается, 216 конгрессменов проголосовали за принятие документа, 212 — не поддержали проект.

Подчеркивается, что прохождение документа через палату представителей позволит президенту США Дональду Трампу реализовать свою налоговую реформу.

Неделей ранее сенат США утвердил проект бюджета на 2018 год.