Российский вертолет потерпел крушение у берегов Шпицбергена‍

Российский вертолет потерпел крушение в море недалеко от Баренцбурга (архипелаг Шпицберген).

Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», вертолет Ми-8, пропавший с радаров в Гренландском море, следовал по маршруту Пирамида — Баренцбург.

Ранее МЧС РФ сообщило об организации взаимодействия с норвежским объединенным спасательным координационным центром для поиска вертолета. По данным ведомства, поисково-спасательные работы в районе ЧП осложняют погодные условия.

"Вертолет следовал по маршруту: населенный пункт Пирамида — Баренцбург", — сказал собеседник агентства.