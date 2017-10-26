Тиллерсон заявил, что правление семьи Асада в Сирии подходит к концу

США хотят увидеть Сирию единой, но для президента Башара Асада нет роли в правительстве, правление его семьи подходит к концу. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон после встречи со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой в Женеве.

"США хотят (увидеть) целую, единую Сирию без какой-либо роли (президента) Башара Асада в правительстве", — приводит слова Тиллерсона агентство Рейтер.

"Правление семьи Асада подходит к концу, единственный вопрос состоит в том, как это может быть осуществлено", — заявил госсекретарь США.