Тиллерсон заявил, что правление семьи Асада в Сирии подходит к концу
США хотят увидеть Сирию единой, но для президента Башара Асада нет роли в правительстве, правление его семьи подходит к концу. Как передает Арменпресс со ссылкой на «РИА новости», об этом заявил госсекретарь США Рекс Тиллерсон после встречи со спецпосланником ООН по Сирии Стаффаном де Мистурой в Женеве.
"США хотят (увидеть) целую, единую Сирию без какой-либо роли (президента) Башара Асада в правительстве", — приводит слова Тиллерсона агентство Рейтер.
"Правление семьи Асада подходит к концу, единственный вопрос состоит в том, как это может быть осуществлено", — заявил госсекретарь США.
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