Концертом лауреата премии «Грэмми» Маркуса Миллера стартует «Yerevan Jazz Fest 2017»

Известный басист, композитор, музыкант, лауреат премии «Грэмми» Маркус Миллер считает, что джаз - лучший способ выразить себя. Как сообщает Арменпресс, концертом Миллера стартует «Ереван джаз фест 2017». Концерт состоится 26 октября в Спортивно-концертном комплексе имени Демирчяна.

«В течение нескольких лет я слышал про этот фестиваль и о вашей прекрасной стране. Когда я узнал, что могу принять участие в джаз-фестивале и провести здесь день, я был очень взволнован. Фестивали - отличный способ общения с новой аудиторией. И я считаю величайшим достижением, когда музыкант играет три ноты, и люди узнают его почерк. Есть оригинальные творцы. Я не знаю, узнают меня через три ноты или нет, но, вероятно, с пяти нот узнают», - сказал Миллер.

Маркус Миллер сотрудничал с большим количеством известных музыкантов. «Я должен выделить среди них Майлза Дэвиса, влияние которого на меня довольно велико. Я очень люблю и ценю Стиви Уандера. Жаль, что у меня не было возможности часто играть с ним. В этой области много знаменательных людей», - сказал музыкант.

Миллера называют человеком-оркестром, потому что он играет на многих музыкальных инструментах. По словам Маркуса Миллера, он очень рад, что поклонники музыки не ставят перед ним задачу выбрать тот или иной инструмент. «Мне нравятся все музыкальные инструменты, каждый из которых имеет свою особенность. С десяти лет я играю на кларнете, когда я сочиняю, то обращаюсь к пианино, но бас для меня особенное явление», - сказал басист.

Коснувшись особенностей джаза, музыкант подчеркнул, что джазовые концерты уникальны, так как существует прямая связь между музыкантами и зрителями. Атмосфера, энергетическое поле позволяют создавать, импровизировать на сцене, менять темп музыки и ритм.

«Я должен признать, что мне нравится клубный джаз. Но я считаю, что он должен также исполняться в концертных залах», - заключил Миллер.