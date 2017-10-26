Вице-спикер НС А.Оганнисян приняла делегацию Генерального секретариата СЕ

Вице-спикер Национального Собрания Армении, руководитель делегации НС Армении в ПАСЕ Арпине Оганнисян 26 октября приняла делегацию Генерального секретариата СЕ во главе с руководителем политической дирекции СЕ А.Гесселом.

Как сообщили Арменпресс в Управлении НС Армении по связям с общественностью и СМИ, цель приезда делегации – обсудить развития по выполнению взятых Арменией обязательств после визита в июле 2015 г. в РА группы докладчиков по вопросам демократии Комитета министров СЕ.

Вице-спикер НС подчеркнула важность продолжения эффективного сотрудничества с СЕ. Она выделила весомую роль СЕ в процессах обеспечения в РА демократии, защиты прав человека, укрепления верховенства закона и проведения реформ в различных сферах.

А.Оганнисян подробно представила процесс разработки необходимых для полноценного претворения в жизнь Конституции РА правовых актов и их обсуждения в НС. Она отметила, что уже принят ряд конституционных законов. В стадии обсуждения Судебный кодекс и законопроект “О Конституционном Суде”, по которым получено положительное мнение Венецианской комиссии.

Затронут процесс принятия Избирательного кодекса. В этом контексте А.Оганнисян подчеркнула, что документ принят в итоге консенсуса власти, оппозиции и гражданского общества.

Вице-спикер НС коснулась также урегулирования нагорно-карабахского конфликта, отметив, что, в отличие от Азербайджана, Армения делает все возможное для мирного урегулирования проблемы в рамках сопредседательства МГ ОБСЕ. Она подчеркнула, что азербайджанская сторона, вопреки достигнутым договоренностям, периодически нарушает перемирие, и добавила, что эта страна делает все для провала переговоров в формате сопредседателей МГ ОБСЕ и переноса нагорно-карабахской проблемы на другую платформу, что неприемлемо.

Руководитель политической дирекции СЕ А.Гессел положительно оценил ход проводимых в Армении в последние годы реформ и эффективность двустороннего сотрудничества. Говоря о нагорно-карабахском конфликте, он отметил, что СЕ сторонник мирного урегулирования проблемы в рамках МГ ОБСЕ.