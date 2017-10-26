Курды отбили атаку иракской армии у Мосула

Отряды курдского ополчения пешмерга отбили атаку иракской армии с северо-западу от города Мосул. Как передает Арменпресс, об этом говорится в специальном заявлении, размещенном на сайте правительства Иракского Курдистана.

В документе утверждается, что наступавшие использовали тяжелую технику американского производства, которую США поставили Багдаду для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).

«На протяжении 12 часов [бойцы] пешмерга героически отражали сегодняшние атаки, уничтожив три танка, пять бронированных внедорожников американского производства и один бронетранспортер», — говорится в заявлении.

Кроме того, в документе содержится призыв к Багдаду немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.