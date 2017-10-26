Курды отбили атаку иракской армии у Мосула
Отряды курдского ополчения пешмерга отбили атаку иракской армии с северо-западу от города Мосул. Как передает Арменпресс, об этом говорится в специальном заявлении, размещенном на сайте правительства Иракского Курдистана.
В документе утверждается, что наступавшие использовали тяжелую технику американского производства, которую США поставили Багдаду для борьбы с террористической группировкой «Исламское государство» (ИГ, запрещена в России).
«На протяжении 12 часов [бойцы] пешмерга героически отражали сегодняшние атаки, уничтожив три танка, пять бронированных внедорожников американского производства и один бронетранспортер», — говорится в заявлении.
Кроме того, в документе содержится призыв к Багдаду немедленно прекратить боевые действия и сесть за стол переговоров.