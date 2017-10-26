Центробанк Армении: Цены на драгоценные металлы и курсы валют - 26-10-17

ЕРЕВАН, 26 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Как сообщили «Арменпресс» в ЦБ Армении, сегодня, 26 октября, курс доллара США сократился на 0.04 драмa и составил 482.24 драм. Курс евро вырос на 1.93 драмa и составил 569.48 драм. Курс российского рубля сократился на 0.02 драмa и составил 8.36 драм. Курс британского фунта сократился на 0.19 драмa и составил 637.14 драм.

ЦБ Армении установил следующие цены на драгоценные металлы:

Цена золота сократилась на 24.12 драмa и составила 19768.08 драм. Цена серебра сократилась на 2.27 драмa и составила 261.87 драм. Цена платины сократилась на 94.21 драмa и составила 14202.01 драм.