Азиатские индексы снизились - 26-10-17

ТОКИО, 26 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 октября на азиатских фондовых биржах:

Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.15% и составил 21739.78 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.14% и составил 1753.90 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.31% и составил 3407.57 пункта, а HANG SENG снизился на 0.36% и составил 28202.38 пункта.