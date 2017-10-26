Азиатские индексы снизились - 26-10-17
ТОКИО, 26 ОКТЯБРЯ, АРМЕНПРЕСС. Результаты торгов за 26 октября на азиатских фондовых биржах:
Индекс NIKKEI в Японии вырос на 0.15% и составил 21739.78 пункта, а индекс потребительского рынка TOPIX вырос на 0.14% и составил 1753.90 пункта: Китайский Shanghai Composite вырос на 0.31% и составил 3407.57 пункта, а HANG SENG снизился на 0.36% и составил 28202.38 пункта.
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