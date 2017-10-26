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Сына экс-президента Египта Мурси приговорили к трем годам тюрьмы


Суд Египта в четверг приговорил сына экс-президента Мухаммеда Мурси Осаму Мухаммеда к трем годам тюрьмы по обвинению в хранении оружия. Как передает Арменпресс, об этом сообщает новостной портал "Масрави".

Сын Мурси был задержан полицией в декабре прошлого года. Сообщалось, что ему могут предъявить обвинения в подстрекательстве к насилию в дни свержения исламистов в 2013 году.

 

 



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