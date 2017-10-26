Более 30 разъяренных бегемотов напали на одного крокодила

В южноафриканском национальном парке Крюгера сняли на видео столкновение крокодила со стадом бегемотов, состоящим более чем из 30 особей. Ролик опубликован на канале Kruger Sightings в YouTube, сообщает Арменпресс со ссылкой на Lenta.ru

«Зрелище было невероятным, — рассказывает автор видео, 71-летний пенсионер Хариш Кумар (Harish Kumar), путешествовавший по парку с женой. — Крокодил каким-то образом ухитрился забраться в самую середину стада разъяренных гиппопотамов. Они хотели, чтобы он проваливал с их территории».

Национальный парк Крюгера находится на северо-востоке ЮАР. На его территории обитает около полутора тысяч львов, 12 тысяч слонов, 2,5 тысячи буйволов, около тысячи леопардов и пять тысяч носорогов.