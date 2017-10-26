Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи призвал иракского премьер-министра Хайдера аль-Абади не доверять США и "следить за коварством американцев". Как передает Арменпресс со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте Хаменеи.

Встреча Хаменеи и аль-Абади состоялась в Тегеране в четверг. В этот же день аль-Абади объявил о начале операции по освобождению от боевиков "Исламского государства"* городов Рава и Эль-Каим.

На встрече Хаменеи заявил о поддержке усилий Ирака по развитию отношений с соседними странами и странами Ближнего Востока, также посоветовав аль-Абади внимательнее отнестись к действиям США.

"В любом случае вам необходимо следить за коварством американцев и никогда им не доверять", — сказал верховный лидер Ирана, отметив, что США, "создавшие ИГ*", могут "нанести удар" по Ираку в будущем.

Он подчеркнул, что "сильный и победоносный Ирак заслужил играть ведущую роль в регионе".