Ежегодно 300 тысяч британцев теряют работу из-за проблем с душевным здоровьем

Около 300 тысяч британских подданных ежегодно теряют работу в связи с проблемами с душевным здоровьем. Как передает Арменпресс, об этом пишет в четверг газета The Guardian со ссылкой на данные исследования, проведенного по заказу премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

В докладе по результатам расследования отмечается, что проблемы с душевным или психическим, здоровьем стоят экономике страны до 99 млрд фунтов стерлингов каждый год. При этом около 42 млрд фунтов из этих потерь приходятся на работников.

Газета отмечает, что число британцев, теряющих работу в связи с проблемами с психическим здоровьем, на 50% превышает число работников, покидающих рабочие места в связи с проблемами с физическим здоровьем.