Известны командные чемпионы Армении по настольному теннису

С 20 по 22 октября в Ереване прошел командный чемпионат Армении по настольному теннису. Участвовали по десять мужских и женских команд из марзов Армении и Арцаха – в общей сложности 68 спортсменов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, в мужском соревновании чемпионом стала команда СС «Айастан», Второе место заняла спортшкола Арабкира, третье – ОДЮСШ.

У женщин победила спортшкола Арабкира, на втором месте – Шенгавит, на третьем – спортшкола мэрии.