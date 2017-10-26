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Известны командные чемпионы Армении по настольному теннису


С 20 по 22 октября в Ереване прошел командный чемпионат Армении по настольному теннису. Участвовали по десять мужских и женских команд из марзов Армении и Арцаха – в общей сложности 68 спортсменов.

Как сообщили Арменпресс в пресс-службе Национального олимпийского комитета Армении, в мужском соревновании чемпионом стала команда СС «Айастан», Второе место заняла спортшкола Арабкира, третье – ОДЮСШ.

У женщин победила спортшкола Арабкира, на втором месте – Шенгавит, на третьем – спортшкола мэрии.  



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