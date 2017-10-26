В Японии две хурмы продали почти за пять тысяч долларов

Две хурмы сорта "тэнкафубу" были проданы сегодня в Японии по цене 540 тысяч иен (около 4,8 тысяч долларов). Как передает Арменпресс, об этом сообщил РИА Новости представитель отдела продаж отделения префектуры Гифу Всеяпонской федерации сельскохозяйственных ассоциаций Ито Ёсиюки.

"Это первые торги в этом году и, наверное, это тоже сказалось на цене, но главная причина того, что две хурмы этого сорта были проданы за 540 тысяч иен – их необыкновенная сладость. Если в обычной хурме содержание сахара составляет 15-16 градусов (по шкале Брикса – ред.), то в этом элитном сорте он превышает 18. А в тех двух, что были сегодня проданы в магазин Мацузакая, он зашкаливает за 25 градусов", — сказал он.

На создание сорта "тэнкафубу" было потрачено 11 лет, и только в прошлом году он поступил в продажу. Тогда максимальная цена составила 320 тысяч иен (около 3 тысяч долларов). Вес одной хурмы равен 300 граммам.