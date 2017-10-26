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Власти Испании не намерены вводить в Каталонию войска для урегулирования ситуации


Правительство Испании не рассматривает возможность ввода войск в Каталонию для урегулирования ситуации в регионе. Как передает Арменпресс, об этом заявил в четверг в интервью корреспонденту ТАСС министр иностранных дел и сотрудничества пиренейского королевства Альфонсо Дастис Кеседо.

На прямой вопрос, рассматривает ли правительство Испании возможность ввода войск для восстановления порядка в Каталонии, глава внешнеполитического ведомства ответил: "Такого прогноза нет, поскольку действия правительства сосредоточены на восстановлении законности посредством правильного применения законодательства".



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