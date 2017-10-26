Жертвам пыток будет предоставлена психологическая помощь

Правительство Армении на заседании в четверг одобрило порядок и условия предоставления психологической помощи жертвам пыток.

Как передает «Арменпресс» ,, представляя порядок, министр юстиции Армении Давид Арутюнян сказал, что законодательными изменениями вводится порядок предоставления такого понятия как компенсация (redress) пострадавшим от пыток лицам.По его словам, система предусматривает, что пострадавшие от пыток лица имеют право на материальную и нематериальную компенсацию и право на реабилитацию."Реабилитация, в свою очередь, включает в себя право на получение медицинской, психологической и юридической помощи. Таким образом, предлагается включить возможность предоставления лицам, подвергавшихся пыткам, права на получение бесплатных услуг психологической помощи", - сказал Арутюнян.