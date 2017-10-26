Президент Серж Саргсян направил поздравительное послание Президенту Австрии
Президент Серж Саргсян сегодня направил поздравительное послание Федеральному Президенту Австрийской Республики Александру Ван дер Беллену по случаю Национального праздника страны. Об этом «Арменпресс» сообщили в управлении по информации и связям с общественностью администрации президента Армении.
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