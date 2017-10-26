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Захарова: Москва приветствует готовность Баку и Еревана оживить переговоры по Карабаху


Россия приветствует готовность Азербайджана и Армении интенсифицировать переговорный процесс по нагорно-карабахскому урегулированию. Об этом на брифинге в четверг заявила директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова, комментируя итоги женевской встречи президентов Армении и Азербайджана, сообщает Арменпресс со ссылкой на Тасс.

"Мы приветствуем заявленную готовность сторон интенсифицировать переговорный процесс и предпринять дополнительные шаги, направленные на снижение напряженности на линии соприкосновения, - отметила она. - Поддерживаем усилия сопредседателей минской группы ОБСЕ, которые сейчас прорабатывают вопросы, связанные с проведением очередной встречи министров иностранных дел Азербайджана и Армении для обсуждения сущностных вопросов урегулирования и возможных мер по стабилизации ситуации".

Между тем официальный представитель МИД РФ выразила сожаление в связи с тем, что "положение дел в зоне конфликта остается непростым". "Призываем Баку и Ереван проявить конструктивный подход к поиску развязок по нерешенным вопросам", - подчеркнула Захарова.


 



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