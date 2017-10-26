Назарбаев одобрил проект нового казахского алфавита на основе латиницы
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев одобрил проект алфавита казахского языка на основе латинской графики. Как передает Арменпресс, об этом сообщает Sputnik Казахстан.
Глава государства поручил подготовить соответствующий указ на встрече с руководителем администрации президента Адильбеком Джаксыбековым и его первым заместителем Маратом Тажиным.
Назарбаев отметил, что последний предложенный вариант алфавита активно обсуждался и получил общественную поддержку.
"Комиссия завершила свою работу. Последний вариант был опубликован. Есть консенсус между учеными, языковедами, политиками, молодежью, представителями Ассамблеи народа Казахстана", — сказал президент Казахстана.
Он также подчеркнул важность поэтапного и системного перехода на латинскую графику.